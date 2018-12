Minggu Ini Pegowes Silaturahmi di Event Bersepeda di Alam Tuntung Pandang, Belatup Part 2

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah hampir dua pekan tidak ada event bersepeda di bulan Januari 2018, para pecinta gowes akhirnya bakal bertemu dan kembali bersilaturahmi.

Bertempat di Pelaihari, Tanah Laut kegiatan menantang bakal digelar dengan tajuk Bersepeda di Alam Tuntung Pandang, Belatup Part 2 even ini dipersembahkan The Power Of Lintuhut atau biasa disingkat The Polt Tanah Laut Cycling Club, Minggu (21/1/2018).

Salah satu panitia, M Rodhy mengaku jelas event ini bakal berbeda dengan event pertama sebelumnya. Selain soal rute juga soal tantangan akan lebih dari sebelumnya.

"Untuk jalur lebih menantang dari Belatupan 1 dan lebih bnyak pemandangan alamnya lho," kata Rodhy.

Rodhy mencontohkan tantangan ada dikawasan gunung Teletabis. Dikawasan ini selai. tantangan juga soal pemandangan alam yang tidak kalah menawan.

Jadi ujar Rodhy ada trek yang siapkan diantaranya ada dua sungai , dua danau , dua gunung dan perkebunan jagung,sawah, karet, sawit, buah naga dan masih banyak lagi. (*)