Jangan Lewatkan! Event Gowes Asyik dan Menantang di Pelaihari, Catat Tanggalnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah hampir dua pekan puasa event bersepeda di bulan Januari 2018, para pecinta gowes akhirnya bakal bertemu dan kembali bersilaturahmi.

Bertempat di Pelaihari, Tanah Laut kegiatan menantang bakal digelar dengan tajuk Bersepeda Dialam Tuntung Pandang, Belatup Part 2 even ini dipersembahkan The Power Of Lintuhut atau biasa juga disebut The Polt Tanah Laut Cycling Club, Minggu (21/1).

Salah satu panitia, M Rodhy, mengatakan sudah menyiapkan beberapa hal istimewa bagi para peserta yang datang. Salah satunya dengan menyiapkan minuman herbal Lahang.

"Lahang jni minuman bahan dasarnya dari gula habang. Di sini setiap harinya di pesan orang sumatra buat obat herbal," kata Rodhy.

Untuk khasiatnya Roshi menerangkan biasanya dibikin ke gula habang sama ke obat-obatan yang fungsinya untuk bisa menurunkan demam, menyegarkan tubuh, menggemukkan badan, menghangatkan tubuh dan mengatasi sakit perut.

"Juga berfungsi Melancarkan sistem pencernaan," kata dia.

