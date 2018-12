Premium Dibilang Selalu Habis

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Yth. Pihak terkait masalah Bahan Bakar Minyak. Kenapa sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan BBM premium/bensin di SPBU? Apakah jatah buat SPBU dikurangi atau ada sesuatu hal, sehingga terlihat hampir di setiap SPBU, BBM premium/bensin selalu habis.

Kasian kami para pengguna khususnya sepeda motor yang sangat membutuhkan bahan bakar premium. Semoga pihak terkait dapat menindak lanjuti masalah yang kelihatannya sudah nampak di depan mata, tapi tidak ada tindakan nyatanya. Terima kasih.

088801828xxx

TANGGAPAN:

PERLU diketahui bersama bahwa Pertamina menyampaikan distribusi premium atau bensin tersebut pada awalnya premium 40 ribu liter per hari, kemudian dikurangi menjadi 16 ribu liter per hari, dan sekarang ini dikurangi lagi menjadi 8 ribu liter per hari.

Dalam 1 bulan sekarang ini ada pengurangan atau tidak di suplai sebanyak 3 hari dan SPBU memang melayani pelangsir, tetapi tetap dibatasi dan yang lebih diutamakan adalah pengendara, terima kasih,

HJ IR LILY DWIYANTI, MS

Kabag Perekonomian Setdako Banjarmasin