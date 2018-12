Susah Dapatkan Bensin di SPBU Sabilal Muhtadin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kepada Yth. Yang berkepentingan mengawasi BBM bersubsidi, premium cepat habis, kenapa? Ternyata diborong pelangsir, tolong diaktifkan kembali pengawasan BBM subsidi, terutama di SPBU Sabilal Muhtadin.

082155403xxx

TANGGAPAN:

PERLU diketahui bersama bahwa Pertamina menyampaikan distribusi premium atau bensin tersebut pada awalnya premium 40 ribu liter per hari, kemudian dikurangi menjadi 16 ribu liter per hari, dan sekarang ini dikurangi lagi menjadi 8 ribu liter per hari.

Dalam 1 bulan sekarang ini ada pengurangan atau tidak di suplai sebanyak 3 hari dan SPBU memang melayani pelangsir, tetapi tetap dibatasi dan yang lebih diutamakan adalah pengendara, terima kasih,

HJ IR LILY DWIYANTI, MS

Kabag Perekonomian Setdako Banjarmasin