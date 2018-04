Ivan Gunawan Perkenalkan Faye Malisorn Kepada Orangtuanya, Si Cewek Sampai Lari ke Pelukannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Perancang busana sekalihmgus presenter Ivan Gunawan terus mengunggah foto wanita cantik, Faye Malisorn, Miss Grand Thailand 2016.

Di postingan fotonya, Ivan Gunawa Faye Malisorn bahkan saling berpelukan.

Ivan Gunawan menyebut Faye Malisorn dengan 'My yellow pretty girl'.

Disinyalir kebersamaan Ivan Gunawan dan dan Faye Malisorn terkait bisnis kosmetik yang dijalaninya, Faye Malisorn akan beauty ambassador dari merek kosmetik Ivan Gunawan.

"Do you ever get areally good hug from someone effortless beauty ambassador @ivangunawan_cosmetics @faye_malisorn" tulis Ivan Gunawan pada salah satu postingannya.

Namun postingan terbaru mengejutkan jagad maya, Faye Malisorn ternyata dikenalkan pria yang akrab dipanggil Igun kepada kedua orangtuanya melalui makan malam romantis.

"Happy dinner with spesial one", tulis Ivan Gunawan, Sabtu, 7 April 2018.

Di instastory, Faye Malisorn tak segan bersandar di pundak Ivan Gunawan. Ivan Gunawan memanggilnya dengan panggilan sayang.