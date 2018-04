Jadwal Gojek Liga 1 Pekan 4 13-16 April, Dibuka PS Tira vs Persebaya Ditutup Persela vs Bali United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gojek Liga 1 2018 kini memasuki pekan ke-4. Delapan belas tim dijadwalkan akan saling beradu di pekan IV sejak Jumat (13/4/2018) hingga Senin (16/4/2018).

Pemuncak klasemen sementara Gojek Liga 1 saat ini dihuni tim Persipura Jayapura dengan 7 poin diikuti Borneo FC yang juga memiliki 7 poin.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari liga-indonesia.id, pertandingan Gojek Liga 1 2018 pekan ke-4 akan dibuka laga PS Tira vs Persebaya Surabaya dan ditutup dengan laga Persela vs Bali United.

Meskipun belum ada pengumuman resmi jadwal siaran langsung Gojek Liga 1 pekan 4, diperkirakan laga-laga tersebut masih akan disiarkan di televisi Indosiar, O Channel dan live streaming via Vidio.com.

Berikut jadwal Gojek Liga 1 Pekan IV :

Kickoff Jumat, 13 April 2018

PS Tira vs Persebaya Surabaya (15:30 Wib)

Mitra Kukar vs Madura United (15:30 Wib)

Kickoff Sabtu, 14 April 2018

Perseru vs Bhayangkara FC (13:30 WIB)

Sriwijaya FC vs Persipura FC (15:30 WIB)

Persija vs Borneo FC (18:30 WIB)

Kickoff Minggu, 15 April 2018

PSIS Semarang vs PSMS Medan (15:30 WIB)

Arema FC vs Persib Bandung (18:30 WIB)

Kickoff Senin, 16 April 2018

Barito Putera vs PSM Makassar (15:30 WIB)

Persela vs Bali United (18:30 WIB)

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)