Dituduh Lakukan KDRT Oleh Gracia Indri, David NOAH : 'Gapapa Saya Aja yang Salah'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pengacara Gracia Indri, Rohman Hidayat, membuka permasalahan rumah tangga kliennya dengan David NOAH karena masalah ekonomi dan KDRT.

Namun tuduhan Gracia Indri yang diungkapkan pengacaranya dibantah David NOAH seperti dilansir Rumpi No Secret, Trans TV, 7 April 2018.

Termasuk perihal KDRT yang dituduhkan Gracia Indri ditanggapi oleh David NOAH dengan tertawa.

"Aduh itu gak pantes dibahas di masyarakat deh. Ketawa aja", kata David NOAH.

"Gapapa pemirsa saya aja yang salah ya, saya gak mau nyalahin balik. Gitu aja deh. Nanti lihat aja di persidangan deh", tambah David NOAH.

Namun hal mengejutkan diungkapkan David NOAH terkait rumah tangganya dengan Gracia Indri.

David NOAH dan Gracia Indri (Youtube)

David NOAH mengatakan masih ada jalan untuk rujuk, jika Tuhan mengizinkan.

"Pasti bisa balik. Karena Tuhan yang bikin hati manusia pulih itu Tuhan".

"Kalau persfektifnya masalah duniawi aja, manusia pasti ngomong gak bisa. Tapi agama itu bukan hanya kaya manual book terus dihapal aja. Tapi kan kita harus jalanin dengan spirit kita kan", beber David NOAH.

"When we know, dalam iman saya dan Gracia dalam kasihNya bisa memaafkan tulus, pasti bisa", kata David NOAH ditanya perihal rujuk dengan Gracia Indri.

(banjarmasinpost.co.id/restudia)