Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Malam Ini : Man City vs Liverpool, Roma Vs Barca

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Leg kedua babak 8 besar Liga Champions malam ini, Rabu (11/4/2018) dinihari akan menyajikan dua laga menarik, Manchester City (Man City) vs Liverpool (Live Bein Sports 2) dan AS Roma vs Barcelona (Live SCTV)

Di hari kedua, Kamis (12/4/2018) dinihari akan dilanjutkan laga Real Madrid vs Juventus dan Bayern Muenchen vs Sevilla.

Khusus laga Manchester City vs Liverpool, jelas ini akan jadi laga pelampiasan tuan rumah.

Di leg pertama, Manchester City secara mengejutkan kalah telak 3-0 dari Liverpool di Anfield Stadium.

Baca: Man City vs Liverpool Leg 2 Babak 8 Besar Liga Champion : Klopp Tak Ingin Lengah

Beberapa hari kemudian, penderitaan City ditambah dengan kekalahan memalukan dari sang tetangga Manchester United di ajang Liga Inggris.

Kekalahan yang diderita di kandang sendiri dan menunda gelar juara Liga Inggris yang bisa didapat jika menang melawan Manchester United.

Lini pertahanan jelas jadi perhatian tuan rumah Manchester City. Di laga terakhir lawan Manchester United, mereka sudah unggul 2-0 di babak pertama, namun mampu dibalik menjadi 2-3 di babak kedua..

Sementara itu, laga lain yang layak ditunggu jelas Real Madrid vs Juventus keesokan harinya . Meski sudah unggul agregat 3-0 dari Juventus, Madrid tidak boleh lengah.