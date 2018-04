Klasemen Grup H AFC Cup 2018 Usai Persija vs JDT 4-0 dan SLNA FC vs Tampines Rovers 2-1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Grup H Piala AFC 2018 (AFC Cup 2018), Persija Jakarta berhasil berada di puncak klasemen sementara.

Namun, perolehan poinnya sama dengan klub Vietnam, Song Lam Nghe An FC yakni 10.

Sementara, Tampines Rovers menempati posisi buncit dengan raihan poin 1.

Persija berhasil memuncaki klasemen usai mengalahkan klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim dengan skor mencolok 4-0.

Hebatnya, semua gol Persija dicetak oleh penyerang andalannya, Marko Simic.

Marko Simic berhasil mencetak 3 gol di babak pertama dan 1 gol melalui titik putih di babak kedua.

tiga poin berhasil diamankan Persija Jakarta dan mengamankan posisi puncak klasemen sementara grup H.

.Klasemen sementara Persija di Grup H (the-afc.com) ()

Song lam Nghe An FC membututi di posisi dengan poin yang sama yaitu 10 usai menang atas tamunya, Tampines Rovers FC.

Berikut klasemen sementara Grup H usai Persija vs Johor Darul Ta'zim dan Song Lam Nghe An FC vs Tampines Rovers FC.

P W D L POIN

1. Persija Jakarta (INA) 5 3 1 1 10

2. Song Lam Nghe An FC (VIE) 5 3 1 1 10

3. Johor Darul Ta'zim (MAS) 5 2 1 2 7

4. Tampines Rovers FC (SIN) 5 0 1 4 1

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)