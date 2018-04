Lagu What Is Love? Milik TWICE No 2 Trending Dunia, Inspirasi Adegannya dari Film-film Terkenal Ini

TWICE

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Girlband KPop, TWICE kembali dengan EP atau album mini kelima mereka berjudul What Is Love? hari ini, dipromosikan dengan single yang menggambarkan inspirasi dari adegan film terkenal.

Cerah dalam gaya elektro-pop retro, "What Is Love?" dibuka dengan irama tepukan tangan dan perkenalan nama mereka.

Video klipnya bernuansa hal-hal digital, lonceng yang gemerlap dan ketukan yang keras di atas melodi permen karet, ketika si mereka bernyanyi tentang keinginan mereka untuk menemukan perasaan yang sulit dipahami yang telah mereka pelajari melalui penggambaran fiktif tentang apa itu cinta.

Baca: KPI Beri Peringatan Acara Ayu Ting Ting Cs karena Bahas Transgender, Kok Lucinta Luna Ngamuk?

Baca: David NOAH Buka Suara, Masalah Harta dengan Gracia Indri, Ambil Aja Semua

Dengan paduan yang adiktif, sangat mirip dengan lagu-lagu lama mereka, lagu tersebut dengan cepat melesat ke puncak tangga lagu Korea.

Dalam waktu enam jam sejak dirilis, video musik yang menyertainya juga mencapai lebih dari lima juta tayangan di YouTube.

Terinspirasi oleh film-film terkenal, termasuk Ghost, The Princess Diaries dan Pulp Fiction, video musiknya menggambarkan garis pembuka dari single - "Setiap hari dalam sebuah film, dalam sebuah buku atau dalam sebuah drama, saya merasakan cinta yang saya pelajari tentang cinta / Hati saya terus berdetak seolah-olah itu kisah saya sendiri ”- dan menggambarkan para wanita yang mengeksplorasi pertanyaan“ What Is Love? ”dengan menciptakan adegan-adegan sinematik ikon: Nayeon mengalami makeover ala Princess Mia, Jeongyeon dan Sana menciptakan kembali adegan roda tembikar dari adegan film Ghost.

Kemudian Dahyun berakting bak dalam film Prancis La Boum, Sana dan Tzuyu memiliki tarian seperti di film Pulp Fiction, Momo dan Tzuyu meniru adegan film La La Land.

Lalu Tzuyu dan Jeongyeon menciptakan adegan tangki ikan terkenal film Romeo + Juliet, Jihyo dan Jeongyeon menghidupkan kembali adegan sekolah yang penuh emosi dari film Jepang Love Letter, Chaeyoung meniru Léon: The Professional dan Dahyun dalam penempatan produk yang mencolok, berperan sebagai model untuk Acuvue Define Contacts.