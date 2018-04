Lion Air Group Borong Puluhan Pesawat Boeing Terbaru, Nilainya Mencengangkan!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Lion Air Group kembali membuat kejutan.

Sebelumnya maskapai ini membuat heboh dengan memborong pesawat Boeing.

Kini Lion Air kembali membeli puluhan pesawat Boeing/

Pihak Lion telah meneken pembelian 50 unit pesawat Boeing 737 MAX 10 pada Selasa (10/4/2018).

Pembelian puluhan unit pesawat tersebut memiliki nilai kontrak total 6,24 miliar dollar AS atau sekitar Rp 85,5 triliun (kurs Rp 13.700 per dollar AS).

"Pembelian ini merupakan kelanjutan dari komitmen Boeing dan Lion Air Group di Paris Air Show tahun 2017 lalu," kata President and CEO Lion Air Group Edward Sirait saat acara penandatanganan pembelian di Grand Hyatt Jakarta, Selasa sore.

Edward menjelaskan, Boeing 737 MAX 10 merupakan jenis pesawat keluaran terbaru.