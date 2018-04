Live SCTV! Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Man City vs Liverpool di SCTV Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung leg kedua babak 8 besar Liga Champions malam ini di SCTV (Live SCTV), Rabu (10/04/2018) dinihari nanti dipastikan akan menyajikan laga Manchester City (Man City) vs Liverpool.

Jadwal siaran langsung SCTV ini dilansir langsung dari laman Instagram resmi SCTV, yang dipastikan menyiarkan langsung laga Manchester City vs Liverpool, bukan AS Roma vs Barcelona.

Di leg pertama, di luar dugaan Liverpool bisa menang besar 3-0 dari Manchester City di leg pertama saat berlaga di Anfield Stadium pekan lalu.

Ditambah lagi, Manchester City tengah sakit hati setelah kalah memalukan 2-3 dari sang tetangga Manchester United di Liga Inggris akhir pekan lalu.

Meski begitu, The Reds harus tetap berhati-hati.

Mereka akan melaju ke babak empat besar selama tidak kalah dengan selisih lebih dari tiga gol pada leg kedua saat melawan Manchester City.

Di atas kertas, pasukan Juergen Klopp tidak akan kesulitan memenuhi misi tersebut.

Namun, ada satu faktor yang harus diwaspadai oleh Liverpool.