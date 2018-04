2 Link Live Streaming Real Madrid vs Juventus Malam Ini 01.30 WIB, 8 Besar Liga Champion Live SCTV

Real Madrid vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Real Madrid vs Juventus bakal tersaji malam ini, Kamis (12/4/2018) pukul 01.30 WIB di babak 8 besar atau perempat final Liga Champions 2017/2018 yang disiarkan langsung SCTV (Live SCTV) dan beIN Sport 1 (live beinsport 1). Link live streaming Real Madrid vs Juventus bisa diakses melalui streaming SCTV via Vidio.com di tautan berikut:

Real Madrid vs Juventus tersaji di leg 2 babak perempat final Liga Champion tersaji malam ini. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Santiago Bernabeu.

Pertandingan antara kedua kubu diyakini akan berjalan sangat seru. Pada leg pertama kemarin, Juventus telah mengalami kekalahan 0-3 di kandang sendiri.

Oleh sebab itu, pasukan Massimiliano Allegri membawa misi untuk melakukan balas dendam jika ingin lolos ke babak selanjutnya.

