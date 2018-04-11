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Cuplikan Gol dan Hasil Manchester City vs Liverpool Babak 8 Besar Liga Champions, Salah Cetak Gol
Hasil akhir Manchester City vs Liverpool dalam leg 2 babak 8 besar Liga Champions adalah 1-2.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Gol Salah dan Firmino ke gawang Manchester City di babak perempat final Liga Champions 2017/2018 bawa Liverpool lolos ke babak semi final.
Hasil akhir Manchester City vs Liverpool dalam leg 2 babak 8 besar Liga Champions adalah 1-2.
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Gol Manchester City dicetak oleh Gabriel Jesus pada menit 2, sedangkan gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah pada menit ke 56 dan Roberto Firmino pada menit 77
Bertanding di Etihad Stadium pada Rabu (11/4/2018) dini hari WIB, Manchester City sudah mengambil inisiatif untuk menyerang sejak babak pertama.
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Manchester City yang berada dalam posisi tertinggal 0-3 akibat hasil pada pertemuan pertama berhasil mencetak gol cepat.
Gol Gabriel Jesus
Berawal dari kesalahan bek Liverpool, Virgil van Dijk, dalam melakukan sapuan, bola berhasil dipotong Bernardo Silva.
Dalam kondisi serangan balik, bola pun berhasil diberikan kepada Raheem Sterling sebelum diteruskan ke Gabriel Jesus yang berdiri di depan gawang Liverpool tanpa kawalan dan sukses menaklukkan kiper Loris Karius dengan satu sentuhan.
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