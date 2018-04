Demi Impian, Artis Banua Nekat Berhenti di Bank, Hasilnya Sinetron dan FTV Nasional Pun Dilahap

BANJARMASIN POST.CO.ID - Keberhasilan beberapa artis asal Kota Banjarmasin yang berkibar diblantika musik dan entertaiment di Jakarta seperti Terry Putri, pemain Band Radja Ian Kalsela dan Moldy dan lain-lain, membuat anak muda di Banua berusaha mengikuti jejaknya.

Ada beberapa cara yang dilakukan supaya terkenal dan populer dengam mengikuti audisi menyanyi mulai Dangdut Academy, Bintang Pantura hingga Liga Dangdut Indosiar, Kontes Dangdut Indonesia (KDI) di MNCTV atau Indonesia Idol di RCTI. Bila menembus audisi tersebut, bukan hanya dikenal seantro Indonesia, honor yang awalnya ratusan ribu menjadi puluhan juta rupiah sekali manggung.

Lia Callia (Istimewa)

Lalu, yang ingin jadi artis ternama dengan mengikuti sekolah modelling atau mengikuti berbagai lomba fashion show di Jakarta, supaya bisa mengikuti casting di sinetron televisi maupun film.

Dua penyanyi Banua yang merupakan jebolan KDI maupun Trio Bohay 3D Show 2009 Indosiar, Lia Callia dan Pink Pink dan aktor Angga Ryan saat ini masih berusaha menembus jajaran elit penyanyi dangdut ibukota dengan merintis dari bawah.

Namun, di antara aktor Banua yang saat ini'cukup berhasil' menembus sinetron dan film Indonesia di Jakarta adalah Angga Ryan Putra.

Lelaki kelahiran Banjarmasin, 3 Maret 1991 cukup sering main sinetron, FTV dan acara realita show berbagai televisi nasional hingga film layar lebar.

Neng Pink Pink (ist)

Sejak merantau ke Jakarta, April 2017 lalu, Angga tampil acara realita Show Take Me Out Indonesia di ANTV, Sinetron Iih Serem Guling Jadi Pocong sebagai Adit di RCTI, Oke Jek di Net TV, Tak Kasat Mata, Gali Lobang Tutup Lobang, Anak Langit, Jodoh Wasiat Bapak di ANTV sebanyak dua episode.