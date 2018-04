Hasil Liga Champion AS Roma Vs Barcelona, Tuan Rumah Unggul di Babak Pertama

Dzeko memuungut bola di gawang Barcelona, setelah mencetak gol saat AS roma menjalani leg kedua perempat final liga Champions, Rabu (11/4/2018)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil babak pertama As Roma vs Barcelona dalam leg 2 babak 8 besar Liga Champions adalah 1-0. Gol dicetak oleh Edin Dzeko di menit 6.

Bermain di kandang, stadion Olympico, Roma tampil agresif sejak menit awal agar bisa mengejar ketertinggalan agregat 1-4.

Usaha tim berjuluk Serigala Roma itu berbuah manis di menit 6, Edin Dzeko berhasil memperkecil agregat menjad 2-4.

Lolos dari perangkap offside, Edin Dzeko berhasil menceploskan bola ke gawang Barcelona pada menit ke dua.

Usai gol tersebut, tim tuan rumah lebih gencar melancarkan serangan ke barisan pertahanan Barcelona. Namun, Pique dan kawan-kawan masih mampu membendung serangan AS Roma.

Barcelona pun hanya melakukan 4 kali tendangan dan hanya satu yang mengarah ke gawang AS Roma.

Hingga peluit akhir pertama dibunyikan, tidak ada lagi gol yang tercipta.

Babak pertama As Roma vs Barcelona berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan As Roma.

Berikut cuplikan gol As Roma vs Barcelona di babak pertama :

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)