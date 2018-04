Hasil Roma Vs Barcelona - 2 Pencetak Gol Bunuh Diri Bangkit, Berikut Ini 5 Fakta Berbicara

BANJARMASINPOST.CO.ID, ROMA - AS Roma berhasil mengalahakan Barcelona pada laga kedua perempat final Liga Champions dengan skor 3-0 di Stadion Olimpico, Selasa (10/4/2018) atau Rabu dini hari WIB.

Mereka pun lolos ke semifinal berkat agresivitas gol tandang.

AS Roma berhasil unggul cepat pada babak pertama lewat gol Edin Dzeko pada menit ke-6.

Pada babak kedua, tim berjulukan Serigala Ibu Kota menambah dua gol lewat Daniele De Rossi (58') dan Konstantinos Manolas (82').

Dua pemain AS Roma bangkit, from zero to hero.

Setelah mencetak gol bunuh diri pada laga pertama di Camp Nou, De Rossi dan Kostas Manolas jadi penentu kemenangan Roma di Olimpico.

Dengan hasil ini, AS Roma berhak lolos ke semifinal kendati agregat sama kuat 4-4.

AS Roma unggul agresivitas gol tandang setelah pada laga pertama berhasil mencetak satu gol saat kalah 1-4 di Camp Nou.

