Jadwal Siaran Langsung AS Roma vs Barcelona Malam Ini Perempat Final Liga Champion Live Beinsport

AS Roma Vs Barcelona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung perempat final Liga Champion malam ini akan mempertemukan AS Roma vs Barcelona. Laga AS Roma vs Barcelona berlangsung Rabu(11/4/2018) dinihari WIB.

AS Roma vs Barcelona disiarkan langsung beIN Sport 2 (live Beinsport) mulai pukul 01.45 WIB. Sedangkan link live Streaming AS Roma vs Barcelona dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi beinsport.com serta di situs penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Penjaga gawang Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen, punya kenangan buruk dengan Stadion Olimpico Roma saat gol jarak jauh Alesandro Florenzi menghujam gawangnya.

Barcelona harus bertandang ke markas AS Roma, Stadion Olimpico Roma pada leg kedua babak perempat final Liga Champions, Rabu (10/4/2018).

Anak asuhan Ernesto Valverde sendiri kini unggul agregat 4-1 atas Serigala Ibu Kota usai menang 4-1 pada leg pertama di Stadion Camp Nou.

Laga di Stadion Olimpico Roma ini sendiri punya kenangan yang kurang baik penjaga gawang Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen.

Kiper asal Jerman ini gawangnya pernah dibobol oleh Alesandro Florenzi lewat tendangan sensasional nyaris dari separuh lapangan saat Barcelona bermain imbang 1-1 dengan AS Roma pada September 2015 pada fase grup Liga Champions musim 2015-2016.

