Jadwal Siaran Langsung (Live TV) Bayern Munchen vs Sevilla Malam Ini, 8 Besar Liga Champion

Bayern Munchen vs Sevilla

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bayern Munchen vs Sevilla bakal tersaji di leg 2 perempat final atau 8 besar Liga Champions 2017/2018 malam ini, Kamis (12/4/2018) dinihari WIB.

Pertandingan Bayern Muenchen (Bayern Munich) vs Sevilla disiarkan langsung beIN Sport 2 (live Beinsport 2) mulai pukul 01.45 WIB. Sedangkan link live Streaming Bayern Munchen vs Sevilla dapat ditonton di situs resmi beinsports.com serta di situs penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Baca: Live SCTV! LIVE STREAMING Real Madrid vs Juventus Liga Champion via Streaming SCTV Vidio.com

Pelatih Bayern Muenchen, Jupp Heynckes, sudah bersiap untuk menghadapi Sevilla pada leg kedua babak perempat final Liga Champions, Rabu (11/4/2018) waktu setempat atau Kamis (12/4/2018) pukul 01.45 WIB di Stadion Allianz Arena. Pada leg pertama, Bayern berhasil mengalahkan Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dengan skor akhir 2-1.

Heynckes mengungkapkan bahwa timnya sudah bersiap untuk melawan serangan yang akan dilancarkan oleh anak asuh Vincenzo Montella.

"Ketika Anda kalah pada leg pertama di kandang 2-1, lalu Anda akan mengambil risiko untuk menyerang dan mengambil insiatif, Sevilla akan melakukan itu," kata Jupp Heynckes seperti dilansir dari situs resmi Bayern Muenchen melalui Kompas.com.

Baca: Real Madrid vs Juventus Malam Ini : Waspada Musim Comeback Is Real, Berikut Daftarnya

Heynckes pun mengatakan bahwa Bayern akan bermain seperti biasanya dan suasana tim sedang bagus.

"Kami akan bermain seperti biasa ketika di kandang. Kami sudah bersiap, di tim saya ada atmosfer yang bagus dan pemain sudah siap untuk mencapai semifinal," ucap pelatih berumur 72 tahun itu.

Berikut Jadwal siaran langsung laga kedua perempat final Liga Champions :

* Rabu, 11 April 2018

01:45 AS Roma vs Barcelona (3-0) (Agregat 4-4, Roma lolos unggul agresifitas gol tandang)

01:45 Manchester City vs Liverpool (1-2) (Agregat 1-5, Liverpool Lolos)

* Kamis, 12 April 2018

01:45 Real Madrid Vs Juventus (Real Madrid unggul agregat 3-0) - Live SCTV/Bein Sports 1

01:45 Bayern Munchen vs Sevilla (Bayern unggul agregat 2-1) - Live Bein Sports 2

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)