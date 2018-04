Paket Ramadan di Amaris Banjar Harga Spesial! Dari Berbuka Puasa Hingga Menginap

BANJARMASINPOST.CO.ID, KERTAK HANYAR - Ramadan tak lama lagi tiba. Saatnya Anda bersiap baik untuk acara buka puasa maupun bagi yang ingin booking tempat menginap.

Memudahkan Anda mencari tempat menginap yang bersahabat, silakan pesan kamar di Amaris Hotel Banjar, karena ada harga spesial Ramadhan.

Ramadhan Package, dengan Ramadhan Special Package ini harga kamar hanya Rp390 ribu nett/room/night.

Anda sudah mendapatkan gratis takjil dan buka puasa untuk dua orang mulai pukil 17.00-19.00 Wita. Juga sahur untuk dua orang.

Paket ini berlaku mulai 26 Mei sampai 24 Juni 2018. Syarat dan ketentuan berlaku.

Manager Amaris Hotel Banjar, Dani Yusyandani, juga menyampaikan selain harga kamar yang spesial juga ada paket buka puasa.

Buka puasa package hanya Rp55.000 nett/person. Anda mendapatkan free takjil corner, makan sepuasnya alias all you can eat.

"Pemakaian meeting room hingga 3 jam. Free meeting kits," jelas Dani.

Pemakaian gratis meeting room ini syaratnya adalah minimal pesanan paket buka puasa 15 orang.

Nah, sebelum terlambat, buruan booking ke Amaris Hotel Banjar di Jalan Ahmad Yani Km7, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar

Silakan juga hubungi 0511-4282818 atau booking online melalui website amarishotel.com. Ditunggu kedatangannya. (banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)