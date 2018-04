Heboh, Paris Hilton Kembali Komentari Postingan Syahrini, Ini Satu Kata yang Diketiknya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Postingan Syahrini kembali disukai dan dikomentari selebriti dunia, Paris Hilton.

Kali ini Syahrini memposting sebuah foto dan videonya berada di studio menggunakan fitur Boomerang Instagram.

Di dua postingannya itu, selain menyukai, Paris juga mengomentarinya.

Di postingan pertama, tampak foto Syahrini sedang dirapikan busananya oleh adiknya yang juga manajernya, Aisyahrani.

Paris kemudian mengomentarinya dengan mengetikkan emoticon suka.

Kemudian ini dibalas oleh Syahrini dengan mengetikkan beberapa emoticon cinta yang berarti dia senang ditanggapi oleh Paris Hilton.

Di postingan kedua, Paris kembali meninggalkan jejaknya berupa komentar beauty yang berarti cantik.

parishilton: Beauty

Kemudian dibalas begini oleh Syahrini.

princesssyahrini: Thank You Princess Paris (emoticon terima kasih) U too (emoticon cinta).