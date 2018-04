Jadwal Siaran Langsung Leg 2 Perempat Final Liga Europa - CSKA Moscow Vs Arsenal Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ajang Liga Europa 2017/2018 juga memasuki leg kedua babak perempat final atau babak 8 besar.

Sebanyak 8 tim yang lolos ke babak Perempat Final Liga Europa 2017/2018 adalah Arsenal, Atletico Madrid, Lazio, CSKA Moskow, Salzburg, Marseille dan RB Leipzig.

Baca: 2 Link Live Streaming Real Madrid vs Juventus Malam Ini 01.30 WIB, 8 Besar Liga Champion Live SCTV

Leg 1 babak 8 besar Liga Europa sudah dilangsungkan pada Jumat, 06 April 2018.

Dalam leg 1, Arsenal menang telak atas tamunya CSKA Moscow dengan skor 4-1. Nah, pekan ini, giliran Arsenal yang tandang ke wakil Rusia itu.

Laga CSKA Moscow vs Arsenal digelar, Jumat 13 April 2018. Semua laga leg 2 digelar pada Jumat, 13 April 2018.

Baca: Live SCTV! LIVE STREAMING Real Madrid vs Juventus Liga Champion via Streaming SCTV Vidio.com

Jadwal Liga Europa (2017/18 Session)

Quarter Final Leg 1

Jumat, 06 April 2018

Atletico Madrid vs Sporting | SKOR AKHIR 2-0

Leipzig vs Marseille | SKOR AKHIR 1-0

Lazio vs Salzburg | SKOR AKHIR 4-2

Arsenal vs CSKA Moscow | SKOR AKHIR 4-1

Quarter Final Leg 2

Jumat, 13 April 2018

Sporting vs Atletico Madrid | 02:05 WIB (beIN Sport 2)

Marseille vs Leipzig | 02:05 WIB

Salzburg vs Lazio | 02:05 WIB (beIN Sport 3)

CSKA Moscow vs Arsenal | 02:05 WIB (beIN Sport 1/SCTV)

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah