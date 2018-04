Jadwal Siaran Langsung (Live TV) CSKA Moscow vs Arsenal Leg 2 Liga Eropa Live SCTV Malam Ini

CSKA Moskva vs Arsenal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung SCTV pertandingan leg 2 perempat final Liga Europa 2018 malam ini akan mempertemukan CSKA Moskva vs Arsenal. Laga CSKA Moscow vs Arsenal akan dimulai pada Jumat (13/4/2018) dini hari WIB.

Laga CSKA Moscow vs Arsenal akan dihelat di markas CSKA, VEB Arena pukul 02.00 Wib. Laga CSKA Moskva vs Arsenal akan disiarkan langsung SCTV dan beinsport 1. Sedangkan link live Streaming CSKA Moscow vs Arsenal dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi beinsport.com, sctv.co.id atau m.vidio.com.

Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, tidak lagi menampik fokus utama timnya musim ini adalah memenangi gelar Liga Europa demi bisa berlaga di Liga Champions musim depan.

Sebelumnya, Wenger terus menegaskan bahwa Arsenal belum menyerah untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan via finis di jajaran empat besar Liga Inggris musim ini.

Namun, setelah peluang Arsenal di pentas Premier League tak kunjung membesar, Wenger pun akhirnya bersikap realistis.

Ya, di enam pertandingan Liga Inggris tersisa musim ini, tim berjulukan The Gunners masih terpaut 13 poin dari Tottenham Hotspur yang menempati posisi keempat dengan raihan 67 poin.

Sementara itu, di Liga Europa, Arsenal masih punya kans besar agar dapat melangkah ke semifinal atau bahkan ke final.

