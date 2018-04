Warga Pelaihari dan Gambut Ditangkap di Wilayah Satui, Ini Kejahatan yang Dilakukannya

via BANJARMASINPOST.co.id/man hidayat

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Dua pelaku pengedar narkotika jenis sabu-sabu kembali diringkus jajaran Polsek Satui Polres Tanahbumbu.

Kedua pelaku ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli sabu di wilayah Satui.



Pasalnya, kedua pelaku merupakan pendatang dari Pelaihari dan Gambut.

Kini kedua pelaku sedang menjalani proses lebih lanjut di Mapolsek Satui.

Dua pelaku yang diringkus diketahui berinisial SI dan HB yang keduanya adalah warga pendatang.

Pasalnya, kedua pelaku merupakan target operasi yang sudah berkeliaran di wilayah Satui.

Keduanya sudah cukup lama menjadi Target Operasi polsek satui.



Hingga akhirnya, setelah melakukan penyelidikan, jajaran Polek Satui melakukan pengerebekan pada Rabu (11/4/18) sekitar pukul 17.30 Wita.

Di mana saat penggerebekan dipimpin langsung Kanit Resrim Polsek Satui Ipda Ayub sesuai perintah Kapolsek Satui, AKP Apriansyah.



Menurut Kapolsek Satui, AKP Apriansyah, Kamis (12/4/2018), kedua pelaku ditangkap saat dilakukan pengerebekan setelah mendapatkan informasi dari warga bahwa di Gang Karya Bersama sering pesta dan transaksi narkoba.



Berawal dari informasi tersebut Kapolsek AKP Apriansyah memerintahkan kanit reskrim beserta anggota untuk melakukan penyelidikan yang cukup lama hingga akhirnya kemarin pelaku bisa ditangkap.



"Kedua pelaku ditangkap ditempat yang berbeda. TKP pertama berlokadi Gang Karya Bersama ditemukan dirumah tersangka SI sebanyak 1 paket. Selanjutnya dikembangkan ke lokasi kedua yaitu di Jalan Sompul di rumah tersangka HB sebanyak 11 paket," katanya.



Dikatakan Apri, kedua pelaku sudah lama menjadi TO.

Berkat informasi dari masyarakat yang resah mengetahui aksi kedua pelaku langsung ditindaklanjuti.

Kini keduanya masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.



"Untuk saat ini kedua pelaku dijerat dengan pasal berbeda. Tersangka SI dijerat pasal 112 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun, sementara HB diancam pasal 114 sub 112 ayat 2 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun," ucap Apri.



Apri juga menegaskan, kedua pelaku akan ditindak tegas. Sebab, komitmen Polsek Satui untuk menekan dan berupaya menindak penjual dan juga bandar narkoba.



"Para bandar narkoba ini tidak ubahnya seperti orang yang ikut arisan, suatu saat pasti akan keluar dan ketemu namanya. Sebab itu, kami ingatkan untuk menghindari narkoba," katanya.



Komitmennya, sesuai perintah pimpinan Kapolda dan Kapolres untuk perang terhadap narkoba dan obat obatan terlarang.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas informasi sekecil apa pun yang diberikan pada kami. Dan kami akan berupaya mengolah informasi tersebut dan menindaklanjutinya," katanya. (BANJARMASINPOST.co.id/man hidayat)