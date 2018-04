Balasan Pesan Mohamed Salah ke Mantan Tim Jelang Liverpool Vs AS Roma di Seminal Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semifinal Liga Champions 2018 mempertemukan Liverpool vs AS Roma dan Real Madrid vs Bayern Munchen.

Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, membalas pesan berkelas wakil Italia, AS Roma, setelah kedua tim dipastikan bertemu di semifinal Liga Champions.

Para penggemar The Reds cemas memastikan klubnya menentukan lawan di semifinal.

Sempat diprediksi Liverpool akan bertemu Real Madrid atau Bayern Muenchen.

Akhirnya The Reds memastikan bertemu AS Roma di babak semifinal Liga Champions.

Pertandingan ini akan digunakan Mo Salah untuk bernostalgia bersama mantan klubnya, Roma.

Salah baru saja pindah dari klub lamanya itu pada musim panas tahun lalu.

Selama membela Serigala Ibu kota, Salah mencetak 29 gol bagi tim Kota Roma itu di Liga Italia.

AS Roma menyambut reuni ini dengan mengunggah sebuah pesan khusus lewat Twitter.

"Kita akan menjadi lawan untuk 180 menit, tetapi apa pun yang terjadi, kita tetap teman selamanya," begitu cuitan di akun Twitter Roma.

Salah juga tetap memberi rasa hormat bagi mantan klubnya dengan membalas pesan itu secara singkat, tapi elegan dengan menjawab: "100%".

Selama membela The Reds, Salah sudah mencetak 39 gol dalam 44 pertandingan di semua kompetisi.