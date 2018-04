Hasil Drawing Semifinal Liga Champions Sama dengan Bocoran yang Beredar, Kok Bisa?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebelum hasil undian semifinal Liga Champions 2017/2018 diumumkan yang digelar di markas UEFA, Nyon, Jumat (13/4/2018) beredar bocoran soal hasil undian.

Undian atau drawing semifinal Liga Champions 2017/2018 sendiri menghasilkan Bayern Munchen vs Real Madrid dan Liverpool vs AS Roma.

Hasil undian tersebut membuat Bayern Muenchen akan berhadapan dengan juara bertahan Real Madrid.

Selain itu, wakil Inggris Liverpool akan bentrok dengan AS Roma yang melalukan comeback sensasional kontra Barcelona di fase delapan besar.

Liverpool akan menjamu AS Roma terlebih dahulu di Stadion Anfield dan seminggu kemudian Liverpool akan berkunjung ke Olimpico Stadium untuk leg kedua.

Selain memperoleh hasil tersebut, ada tanda tanya besar yang harus terjawab UEFA terkait hasil undian tersebut.

Seperti dikabarkan sebelumnnya, tersebar sebuah foto yang memperlihatkan tiket pertandingan kandang AS Roma di Olimpico Stadium.

Di tiket tersebut terpampang jelas bahwa AS Roma akan menghadapi Liverpool di leg kedua.