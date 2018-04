Ini Alasan Hendropriyono Pamit dari Dunia Politik Setelah PKPI Jadi Perserta Pemilu 2019

Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono.

BANJARMASINPOST.CO.ID -Mengejutkan, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono berpamitan dari dunia politik justru setelah partai yang dipimpinnya menjadi peserta Pemilu 2019.

"Ini saat-saat saya terakhir berkiprah di partai politik," ujar Hendropriyono di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Hendropriyono mengaku, sudah cukup berkiprah di dunia politik. Karenanya, usai ini, PKPI akan menggelar kongres luar biasa, mencari pengganti dirinya.

"Saya pribadi sudah merasa cukup, dan cukup, adalah cukup untuk mengabdi di belantika politik nasional," ungkap dia.

Menurut Hendropriyono, baru kali ini dirinya bergabung dengan partai politik. Meski ia pernah duduk sebagai menteri pada tiga periode yang berbeda.

"Sekarang saya dapat pengalaman di partai politik, susah payah setengah mati saya baru tahu. Oh, inilah parpol," kata dia.

Menurut dia, pengalamannya bersama PKPI saat ini, menjadi pengalaman pertama dan terakhirnya berkecimpung di dunia politik.

"Pengalaman pertama dan terakhir. Untuk itu, saya mohon doa restu sekaligus bahwa sekarang lengkaplah sudah kacamata saya," ujar dia.

Ia juga menambahkan, salah satu alasan dirinya mundur dari dunia politik adalah karena usianya yang semakin tua. "Bulan depan usia saya 73 tahun. Enough is enough. Kalau tidak mau berhenti juga nanti diberhentikan oleh Tuhan," kata Hendropriyono.