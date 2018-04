Isyarat Treble Winner Jawara Jerman Saat Real Madrid Vs Bayern Munchen di Semifinal Liga Champion

Bayern Munchen vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bayern Munchen vs Real Madrid dan Liverpool vs AS Roma menjadi hasil undian babak semifinal Liga Champions 2017/2018.

Bayern Muenchen akan menjamu Real Madrid lebih dulu di leg pertama pada 25 April 2018, kemudian melawat ke Spanyol pada 1 Mei 2018.

Real Madrid adalah unggulan pertama sekaligus juara bertahan Liga Champions yang sedang mengejar raihan trofi ketiganya secara berturut-turut.

Bermain di kandang sendiri lebih dulu sering dianggap sebagai sebuah kerugian.

Alhasil, Bayern Muenchen bisa dibilang mendapatkan hasil undian yang kurang ideal bagi mereka.

Kendati demikian, pelatih Muenchen, Jupp Heynckes, ternyata merasa tidak jeri timnya harus menghadapi Sang Raja Liga Champions.

Heynckes bahkan menyatakan ada isyarat bagus timnya bisa meraih treble winners lagi.

