Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Spanyol Pekan 32 - Barcelona dan Real Madrid Masih Bersaing

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol 2017-2018 pekan 32 menyajikan sejumlah pertandingan menarik untuk disimak.

Pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol, Barcelona bakal menjamu lawan cukup berat Valencia, Sabtu (14/4/2018).

Padahal, Barcelona baru saja terpukul karena disingkirkan secara tragis oleh AS Roma di perempat final Liga Champions.

Sementara, pesaingnya, Real Madrid bakal bertandang ke kandang tim yang relatif mudah, Malaga, Senin (16/4/2018). Laga ini akan disiarkan langsung SCTV.

Real Madrid mendapat tambahan motivasi setelah lolos ke babak semifinal usai menyingkirkan Juventus secara dramatis.

Nah, dapat disimak, apakah hasil Liga Champions mempengaruhi performa mereka di Liga spanyol?

Jadwal Liga Spanyol Pekan 32

Sabtu, 14 April 2018

Girona vs Real Betis | 02:00 WIB (beIN Sport 2)

Sevilla vs Villarreal | 18:00 WIB (beIN Sport 2)

Barcelona vs Valencia | 21:15 WIB (beIN Sport 2)

Las Palmas vs Real Sociedad | 23:30 WIB (beIN Sport 2)

Leganes vs Celta Vigo | 23:30 WIB

Minggu, 15 April 2018

Ath Bilbao vs Deportivo| 01:45 WIB (beIN Sport 2)

Eibar vs Alaves | 17:00 WIB (beIN Sport 2)

Atletico Madrid vs Levante | 21:15 WIB (beIN Sport 2)

Getafe vs Espanyol | 23:30 WIB (beIN Sport 2)

Senin, 16 April 2018

Malaga vs Real Madrid | 01:45 WIB (SCTV/beIN Sport 2)

Catatan: jadwal sewaktu-waktu bisa berubah