Semifinal Liga Champion Liverpool Vs AS Roma - Kembalinya Mohamed Salah ke Serigala Roma

Liverpool Vs AS Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Undian atau drwaing semifinal Liga Champions 2017/2018 telah dirampungkan. Bayern Munchen vs Real Madrid dan Liverpool Vs AS Roma.

Nah, tak ada dendam yang tersisa begitu hasil undian babak semifinal Liga Champions mempertemukan Liverpool vs AS Roma.

Keran gol utama Liverpool musim ini, Mohamed Salah, adalah hasil pembelian dari AS Roma pada Juni tahun lalu.

Namun, AS Roma justru menyambut kedatangan pemain asal Mesir itu dengan tangan yang terbuka.

"Kami akan menjadi lawan selama 180 menit, tetapi apapun yang terjadi, kami akan tetap berteman selamanya," tulis akun Twitter resmi AS Roma dalam Bahasa Inggris.

"Tak sabar untuk menantikan kehadiranmu kembali, Mohamed Salah," tulis AS Roma.

AS Roma akan terlebih dahulu bertindak sebagai tim tamu pada 24 April 2018.

Daniele De Rossi dan kawan-kawan kemudian akan bertandang ke markas kebanggaan Liverpool, Stadion Anfield.

Mohamed Salah baru akan benar-benar mudik ke Stadion Olimpico Roma pada 1 Mei 2018.

Menarik untuk ditunggu apakah ketajaman Mohamed Salah akan mengoyak-oyak jala gawang mantan klubnya tersebut.

Mohamed Salah telah mencetak total delapan gol di Liga Champions musim ini untuk Liverpool.