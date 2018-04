Misi Dendam Juergen Klopp Setelah Liverpool vs AS Roma di Semifinal Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semifinal Liga Champions 2017/2018 bakal dipanaskan laga Liverpool vs AS Roma dan Bayern Munchen vs Real Madrid.

Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, tidak akan menolak kesempatan bertemu FC Bayern Muenchen pada babak final Liga Champions musim 2017-2018.

Selama melatih Liverpool, Klopp belum pernah bertemu Bayern pada ajang manapun.

Namun, dia merasa familiar dengan Bayern berkat pengalamannya saat melatih Borussia Dortmund dari 2008 hingga 2015.

Salah satu pertemuan tersebut terjadi pada final Liga Champions musim 2012-2013.

Ketika itu, Dortmund dan Bayern bertemu pada final sesama tim Jerman pertama di Liga Champions di Stadion Wembley, London.

Klopp jadi pihak yang kalah karena Dortmund takluk 1-2.

Secara kebetulan, saat itu Bayern juga dilatih oleh Jupp Heynckes yang kemudian berjasa membawa Bayern meraih tiga gelar dalam satu musim.

Klopp pun tidak keberatan jika harus bertemu lagi dengan Heynckes pada babak final.