Nyanyian Boneng, Seret Dua Pengedar Sabu Batulicin Inas dan Agus Ikut ke penjara

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATAULICIN - Usai Penangkapan kasus sabu terhadap pelaku Ali Rahman alias Boneng (28) warga Kersik Putih Batulicin, langsung berkicau kepada Satres Narkoba Polres Tanahbumbu.

Dia mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang masih rekannya yaitu Nasrulah alias Inas (27) warga Kersik Putih Batulicin. Kicauan tersebut langsung disambut polisi untuk memancing pelaku.

Alhasil, saat pelaku dicoba untuk dipancing juga langsung menyambar. Inas langsung menyiapkan barangnya di rumahnya untuk menunggu.

Polisi langsung mendatangi pelaku satu jam setelah penangkapan yang dilakukan terhadap Boneng. Pelaku Nasrullah di tangkap di rumahnya di Desa Kersik Putoih Kecamatan Batulicin Tanbu pada Kamis (12/4/18) sekitar pukul 16.00 Wita.

Baca: Ini Misi dan Target Penting Pelatih Barito Putera Jacksen F Tiago Jelang Menjamu PSM Makassar

Saat polisi tiba di rumah Nasrullah, pelaku hanya terdiam dan menunduk. Sementara penggeledahan langsung dilakukan pihak kepolisian dan menemukan barang bukti sabu.

"Di rumah Nasrullah kami menemukan satu paket sabu seberat 1,30 gram. Selain itu juga ada sendok yang terbuat dari sedotan, satu timbangan digital dan satu kotak minuman Hydro Coco yang dipakai untuk menyimpan barang haram itu," kata Kasat Narkoba Polres Tanbu Iptu Sunardi didampingi kanitnya Bripka Muhdian Noor, Jumat (13/4/18).

Tak berhenti disitu saja, Inas pun berkicau bahwa dia juga mempunyai rekan kerja yaitu Agus Salim alias Agus (35) warga Jalan Pelabuhan Speed Desa sejahtera Kecamatan Simpangempat Tanbu. Polisi langsung melakukan pengembangan kasus.

Baca: LIVE STREAMING Mitra Kukar vs Madura United Liga 1 2018 - Link Live Streaming Vidio.com Disini

Alhasil, satu jam setelanya tepatnya pada pukul 17.00 wita, Agus Salim diringkus di rumahnya dengan barang bukti sebanyak 4 paket sabu seberat 1,60 gram yang disimpan dikepala lampu.

"Setelah penangkapan itu, semua pelaku dibawa ke Mapolres Tanbu untuk proses lebih lanjut lagi. Ketiga pelaku merupakan satu jaringan untuk mengedarkan sabu-sabu di Tanbu," katanya.

Sementara itu, untuk pasal yang dikenakan yaitu Pasal 114 sub 132 sub 122 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun kurungan penjara. (Banjarmasinpost.co.id/Man hidayat)