Liverpool vs AS Roma Semifinal Liga Champion - Misi Serigala Roma Hapus Memori Final 1984

Para pemain AS Roma merayakan gol mereka ke gawang Barcelona dalam partai Liga Champions di Stadio Olimpico Roma, 10 April 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liverpool vs AS Roma memanaskan semifinal Liga Champions 2017/2018. Selain itu, Real Madrid vs Bayern Munchen juga tak kalah seru.

Direktur Olahraga AS Roma, Ramon Rodriguez Verdejo alias Monchi meyakini timnya mampu membalas kekalahan mereka dari Liverpool di final Piala Champions 1984.

AS Roma akhirnya bersua Liverpool di babak semifinal Liga Champions musim ini setelah dilakukan pengundian di Nyon, Swiss, Jumat (13/4/2018) sore WIB.

Baca: Jadwal Semifinal Liga Champion 2017/2018 - Bayern Munchen vs Real Madrid, Liverpool vs AS Roma

Sejarah pertarungan kedua klub menunjukkan mereka pernah bertemu pada 1984.

Kedua tim bertemu di laga final Piala Champions 1983-1984 yang berakhir dengan kekalahan AS Roma dari The Reds.

Mereka bermain imbang 1-1 sebelum menyelesaikannya dengan babak adu penalti yang berujung keunggulan 4-2 untuk Liverpool.

Baca: Semifinal Liga Champion Liverpool vs AS Roma : Tanah Italia Ramah pada Gol Mohamed Salah

Empat eksekusi Liverpool sukses dilesakkan Phil Neal, Graeme Souness, Ian Rush dan Alan Kennedy.

Sementara Roma hanya menceploskan dua penalti lewat Agostino Di Bartolomei dan Ubaldo Righeti.

"Laga ini kesempatan yang sempurna untuk menghapus kekalahan pada 1984. Kami dihadapkan pada tim kuat yang menyingkirkan Manchester City," ujar Monchi seperti dikutip BolaSport.com dari laman Football-Italia.net.

Baca: Ketakutan Robert Rene pada Douglas Packer Jelang Barito Putera vs PSM di Liga 1 2018

Monchi menambahkan hasil undian yang mempertemukan mereka dengan Liverpool di semifinal akan menjadi modal kepercayaan tim buat membalas kekalahan final 34 tahun silam.

"Pertandingan melawan Liverpool akan menjadi cerita yang berbeda untuk menghapus memori buruk pada 1984," kata eks kiper Sevilla tersebut.