Bayern Munchen vs Real Madrid - Saatnya Menebus Dosa Besar di Semifinal Liga Champion

Bayern Munchen vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bayern Munchen vs Real Madrid dan Liverpool vs AS Roma bakal tersaji di semifinal Liga Champions 2017/2018.

Raksasa Liga Jerman, Bayern Munchen, mendapat pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki rekor mereka di semifinal Liga Champions.

Secara keseluruhan Bayern Muenchen memang memiliki rekor yang cukup bagus di semifinal Liga Champions.

Dilansir BolaSport.com dari situs resmi UEFA, Bayern Muenchen meraih 10 kemenangan dan delapan kali kekalahan dalam 18 kesempatan bermain di semifinal Liga Champions.

Namun performa mereka di tiga kesempatan terakhir terhitung buruk.

Klub asuhan Jupp Heynckes kalah tiga kali beruntun dari 2013-2015.

Celakanya, Bayern Muenchen harus bertemu dengan Real Madrid pada babak semifinal Liga Champions musim ini.

Berbeda dengan Bayern Muenchen, Real Madrid justru mampu lolos hingga babak final dalam dua kesempatan beruntun pada musim 2015-2016 dan 2016-2017.

Lebih buruk lagi, Bayern Muenchen pernah menderita kekalahan 0-5 dari Real Madrid kala bertemu di babak semifinal Liga Champions pada musim 2013-2014.

Pertandingan melawan Real Madrid musim ini jelas membuat Bayern Muenchen harus segera bangkit dan belajar dari kesalahan.

Mereka memiliki pekerjaan rumah cukup besar agar tak selalu tersingkir dari semifinal Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir ini.