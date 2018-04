Iih Serem! Nafa Urbach Didatangi Mahluk Gaib Gara-gara Nyanyikan Lagu Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nafa Urbach terlibat dalam pembuatan film horor berjudul Kembang Kantil.

Dalam film itu, Nafa diminta untuk melakukan ritual memanggil setan dengan mengucapkan tembang dalam bahasa Jawa.

"Pas aku nembang Jawa aku itu take pertama biasa saja, take kedua biasa saja, dan take ketiga kan ada (crew) di atas tuh bilang 'Naf sudah merinding, leher gue merinding," tutur Nafa Urbach saat menceritakan pengalaman saat ia syuting film di Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Nafa Urbach mengaku dapat merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya

"Terus take ketiga aku tahu dia datang. Waktu take keempat aku tahu atmosfirnya sudah berubah," ujarnya.

Lalu sebenarnya tembang apa yang diucapkan Nafa sehingga dapat mengundang makhluk gaib?

"Itu tembang Jawa, judulnya Sekar Ganding.”

“Untuk apanya aku enggak tahu tapi kebanyakan ada beberapa yang kita search biasanya kembang kantil itu fungsinya buat datangin roh," tuturnya.

“Kalau sudah kembang kantil dan yang dipakai nyiram mayat itu ada di situ itu simbol," tutupnya.