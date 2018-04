Keuntungan Cristiano Ronaldo Cs Saat Bayern Munchen vs Real Madrid di Semifinal Liga Champion

Ronaldo melakukan penalti saat laga Real Madrid vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Bayern Munchen vs Real Madrid dan Liverpool vs AS Roma tersaji di babak semifinal Liga Champions 2017/2018.

Real Madrid bisa bernafas sedikit lega seusai mendapat undian harus bertemu dengan Bayern Munchen pada semifinal Liga Champions musim ini.

Hasil undian tersebut jelas cukup berat mengingat Real Madrid harus berhadapan dengan klub yang kini berstatus sebagai juara Liga Jerman musim 2017-2018.

Meski begitu, Real Madrid tetap wajib bersyukur karena mereka bisa mempersiapkan laga leg pertama kontra Bayern Muenchen secara sungguh-sungguh.

Real Madrid memiliki kelonggaran jadwal sebelum menghadapi Bayern Muenchen pada pertemuan pertama semifinal Liga Champions pada 25 April 2018.

Ada waktu seminggu penuh bagi Real Madrid sebelum bertemu dengan klub asuhan Jupp Heynckes.

Hal ini karena laga Real Madrid melawan Valencia pada pekan ke-34 Liga Spanyol harus ditunda terlebih dahulu.

Sevilla harus berjuang terlebih dahulu di Copa del Rey melawan Barcelona, sehingga laga melawan Real Madrid yang sedianya berlangsung pada 21 April 2018 harus ditunda.