Besok Diperiksa Tim Inspektorat, Hamli Kursani : Saya Ingin Tahu Apa yang Dituduhkan Selama Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Besok Senin, (16/4/18) pukul 09:00 Wita, Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin non aktif Halmi Kursani dipastikan akan diperiksa tim Inspektoriat, di Jl Pramuka Pal kota setempat.

Hamli yang selama ini menjabat sebagai Ketua majelis penjatuhan hukuman displin pegawai Kota ini Banjarmasin ini akan duduk sebagai terperiksa oleh inspektoriat yang selama ini menjadi bawahanya.

"Iya biasanya terperiksa itu takut. Saya justru ingin tahu, apa sebennarya yang dituduhkan kepada saya selama ini. Biar kita buka ke media massa," kata Hamli, Minggu (15/4/18).

Hamli Kursani sendiri dinonaktifkan dari jabatan sekda dengan SK Wali Kota No:880/002/-KUM.DIS/BKD/, DIKLAT/2018, tentang pembebasan sementara dari jabatan sekda.

Hamli dinilai melakukan telah melanggar UU aparatur sipil negara No 5 Tahun 2014 pasal 3 huruf (b). Lalu pasal pasal 4 (huruf d), huruf (g), dan huruf (K). Selain itu, juga ada pelanggaran pasal 5 ayat 2 huruf (f), dan huruf (h) serta pasal 107 huruf (c) angka 5 peraratuan pemeritah (PP) No 11 Tahun 2017 tentang manajeman PNS.

Berdasar hasil pemeriksaan khusus tahap awal Inspektorat Kota Banjarmasin melalui surat bernomor 700/568-SET/Itko tertanggal 2 April 2018, atas dugaan tindakan indisipliner, maka Hamli Kursani pun harus dicopot sementara dari jabatannya sebagai Sekdakot Banjarmasin.

Pijakan hukum pembebasan sementara itu dari bunyi SK Walikota Banjarmasin adalah Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk kemudahan proses pemeriksaan khusus dari Inspektorat terhadap Hamli Kursani. (banjarmasinpost.co.id/ogi).