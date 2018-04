Drama Pretty Noona Who Buys Me Food Puncaki Rating di Korsel, Terinspirasi Cinta Song Joong Ki

Jung Hae In dan Son Ye Jin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Pretty Noona Who Buys Me Food semakin mencuri perhatian pemirsanya.

Pretty Noona Who Buys Me Food sukses membuat banyak penggemar Jung Hae In dan Son Ye Jin terpuaskan.

Drama ini tayang di stasiun televisi kabel JTBC.

Pada Jumat (13/4/2018), rating episode 5 Pretty Noona Who Buys Me Food memecahkan rekor dengan puncaki rating.

Rating drama yang tayang mulai 30 Maret 2018 ini tembus hingga angka 5,1 persen seperti dilansir dari allkpop.com.

Dikutip dari Tribun Style, ini adalah angka yang sangat tinggi untuk ukuran stasiun televisi kabel.

Hal tersebut karena tak semua orang bisa mengakses stasiun televisi kabel.