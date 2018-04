Ultah Model Cilik Ini Jadi Ajang Reuni Model Cilik Banua

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ruangan utama lantai 2 D'cost Seafood Restaurant penuh dengan para model cilik Banua dari berbagai Agency berbaur jadi satu, Sabtu (14/4/2018) sore.



Mereka datang bukan untuk ikut ajang fashion show tapi berkumpul merayakan ulangtahun salah satu model cilik nasional, Radhika Dhafi Pratama.

Tidak sekedar memberikan ucapan selamat, para model ini seakan reuni kembali dimana biasanya mereka berkumpul untuk berkompetisi.

Dalam kegiatan itu Dhafi yang merayakan ultah ke 5 menggunakan tema Korean Style.

Tidak hanya beragam hiburan, acara juga diisi fashion show, permainan DJ dari Hendy dan aksi kocak dua MC, Dhebun dan Aming.

"Selain teman di model juga hadir teman sekolah Dhafi, kerabat dan keluarga serta undangan lainnya," kata Euis Aulia, S.Kom ,pagi tadi.

Diusianya yang kelima, istri dari Abdul Wahid Skom ini berharap Dhafi semakin sukses di dunia model.

Saat ini Dhafi yang sekolah TK Aisiyah Bustanul 42 Banjarmasin tidak hanya tampil di ajang lokal Banua tapi juga sudah merambah event nasional di beberapa daerah.

Tropi yang dikumpulkan pun sudah berlimpah mulai lokal maupun nasional seperti Juara The best Kategori A Smart Model Look (SML) 2016 di Malang, Juara 1 Casual Look Kategori A Indonesian Model Hunt (IMH) 2017 di Jakarta, Juara Harapan 2 Busana Black n White kategori A IMH 2017 di Jakarta, Juara 3 Busana Black n White Kategori A SML 2017 di Yogyakarta, Best Of Achivement Kategori A SML 2017 di Yogyakarta.

Di tingkat lokal Juara 1 Busana Pesta Kategori A “Semangat Tentaraku” BJB 2017, juara 1 Busana Casual Sasirangan Kategori A Event Falestine BJB 2017, Juara 2 Busana Casual Sasirangan Kategori A Hardiknas 2017 Tingkat Banjarmasin, juara 1 Busana Muslim Sasirangan Kategori A “Gebyar Ramadhan”, Juara 2 Lomba Mewarna Tingkat PAUD/TK “Grebel” 2017.

Dhafi juga menjadi salah satu pemain iklan layanan masyarakat film pendek Polsek Banjarmasin Tengah.

"Dhafi yang tidak pernah sekalipun syuting diminta berperan sebagai Rafi kecil dan film pendeknya tayang di acara Police Expo di Duta Mall beberapa waktu lalu," jelas dia.

Banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim