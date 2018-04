Vario Terbaru 2018, AHM Luncurkan All New Honda Vario 150 dan 125 Begini Tampilan dan Canggihnya

PT AHM meluncurkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Motor matik dipakai semua kalangan, masing-masing diler masih mengandalkan unit yang satu ini untuk mengejar target. Begitu juga yang PT Astra Honda Motor (AHM).

Untuk memenuhi target penjualan, PT AHM meluncurkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti.

All New Honda Vario 150 hadir sebagai pilihan skutik eksklusif terbaru bagi pecintanya di kalangan anak muda. Desain yang lebih sportidiwujudkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport, rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta diperkaya warna bodi monotone yang berkelas.

Marketing Manager PT Trio Motor, Afrizal Rahman mengatakan, model ini hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi dan penyematan fitur baru seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi denganAnswer Back System dan Anti Theft Alarm.

Kesan eksklusif pun hadir dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan serta covermuffler dan pilion step yang dilapisi dengan alumunium.

Melengkapi skutik premium All New Honda Vario 150, AHM turut menghadirkan All New Honda Vario 125 berbekal mesin 125cc berteknologi eSP yang memberikan keseimbangan antara performa yang optimal serta konsumsi bahan bakar yang irit.

Tampil lebih sporti untuk pengunaan sehari-hari, model ini kini dilengkapi rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta beragam fitur baru seperti full digital panel meter dengan multi informasi dan lampu LED pada semua sistem pencahayaan.