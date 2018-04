Grand Final Indonesian Idol 2018 Live RCTI, Maria Bawakan Lagu Legendaris Film "Titanic"

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indonesian Idol 2018 memasuki babak grand final pada malam ini, Senin (16/4/2018). Dua finalis, Ahmad Abdul dan Maria Simorangkir siap beraksi di panggung grand final yang akan disiarkan langsung RCTI pukul 21.00 Wib.

Abdul akan membawakan lagu Coldplay yang berjudul "Fix You", sedangkan Maria akan membawakan lagu berjudul "My Heart Will Go On" yang dipopulerkan Celine Dion.

Grand Final Indonesian Idol 2018 akan disiarkan langsung RCTI dari Ecovention, Ecopark, Ancol, Jakarta Utara. Live Streaming Grand Final Indonesian Idol 2018 juga dapat ditonton secara live Streaming di situs resmi RCTI dan metube.id

Baca: Klasemen & Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini di TV One dan O Channel

Baca: Cuplikan Gol Barito Putera vs PSM yang Berakhir 2-1, Drama Gol Menit Akhir Matias Cordoba

Baca: Ini Lagu Andalan Maria dan Abdul di Malam Grand Final Indonesian Idol 2018 Malam Ini

Baca: LIVE STREAMING Grand Final Indonesian Idol 2018 Abdul vs Maria di RCTI, Alumni Idol Tak Mau Kalah

Ahmad Abdul

Diketahui, bahwa lagu "My Heart Will Go On" merupakan lagu Original Sound Track (OST) dari film legendaris "Titanic", tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi Maria untuk menyanyikan lagu yang populer sejak tahun 1990an tersebut.

Penyanyi lagu "My Heart Will Go On", Celine Dion merupakan salah satu penyanyi dengan prestasi album musik terlaris sepanjang masa.