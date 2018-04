Jadwal Semifinal Liga Champions 2017/2018 - Prioritas Mohamed Salah Jelang Liverpool vs AS Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal laga semifinal Liga Champions 2017/2018 telah ditentukan. Berdasarkan undian, Liverpool vs AS Roma dan Bayern Munchen vs Real Madrid.

Terkait gelaran ini, Mohamed Salah tidak terlalu memikirkan Sepatu Emas dan lebih ingin berjuang untuk menjuarai Liga Champions.

Mohamed Salah, akan mencoba memenangkan babak semifinal Liga Champions melawan bekas klubnya, AS Roma.

Penyerang asal Mesir itu sedang berada dalam trek tepat untuk memenangi Sepatu Emas Liga Inggris.

Salah juga turut berandil besar dalam membawa Liverpool ke babak semifinal Liga Champions.

Namun dirinya sedang fokus untuk memenangkan kompetisi bersama Liverpool di kasta elite Eropa.

"Ini adalah perasaan yang hebat, tentu saja itu adalah perasaan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya saya senang mencetak gol dan membantu tim," ujar Salah dikutip BolaSport.com dari laman Sportskeeda.

Saat dikonfirmasi perihal pilihan liga yang ingin dimenangkan, Salah lebih memilih Liga Champions.