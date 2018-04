Rene Albert Tak Ingin Main Bertahan di Laga Barito Putera vs PSM Makassar Sore Ini

Barito Putera vs PSM Makassar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Liga 1 2018 hari ini Senin (16/4/2018) dalam lanjutan pekan 4 Liga 1 2018 akan menyajikan laga Barito Putera vs PSM Makassar.

Laga Barito Putera vs PSM Makassar akan berlangsung pukul 15.30 WIB yang disiarkan langsung oleh TV One (live TV One).

Laga Barito Putera vs PSM Makassar cukup menarik dinanti. Barito Putera selalu bisa menyulitkan PSM terutama jika bermain di Stadion 17 Mei Banjarmasin.

Musim lalu, kedua tim bermain imbang 2-2, Minggu (29/10/2017) di Stadion 17 Mei dan jadi salah satu faktor yang menggagalkan PSM meraih juara Liga 1 musim lalu.

Padahal saat itu jika menang, PSM Makassar akan ke puncak klasemen.

Baca: Klasemen & Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini di TV One dan O Channel

Dan saat ini pun, PSM Makassar bisa ke puncak klasemen Liga 1 2018 jika menang lawan Barito Putera.

Tapi tentu bukan perkara mudah. Pekan lalu, PSM Makassar secara mengejutkan kalah melawan Persela Lamongan di Makassar.

Sebaliknya Barito Putera menang 1-2 di kandang Persebaya Surabaya yang terkenal angker.

Pascakalah atas Persela Lamongan di pekan ke-3 lalu, skuat Robert Rene Alberts dituntut untuk tidak kehilangan poin lagi ketika dijamu tuan rumah Barito Putera di Stadion 17 Mei.