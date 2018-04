Yamaha Genjot All New Soul Gt 125 Blue Core, Simak Keunggulannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengingat tingginya permintaan terhadap sepeda motor matik, Yamaha terus menginovasi produknya.

Salah satunya adalah All New Soul GT 125 Blue Core.

Divisi Customer Community Satisfaction Yamaha Kalselteng, M Azhar Astaman mengatakan, All New Soul GT 125 Blue Core merupakan generasi baru dari Mio Soul.

Yamaha All New Soul GT 125 Aks dibanderol dengan harga Rp 18.375.000 dan All New Soul GT 125 A Sss yakni Rp 18,775,000.

Disebutkannya beberapa keunggulan unit yang satu ini, yakni All New GT desain muscle dengan pilihan warna yang menarik dan sporti, sudah teknologi Blue Core 125 CC, spedometer dilengkapi eco indikator, ban lebar dan tubeless, tangki BBM 4,2 liter dan bagasi muat helm.

Tipe Aks yakni advance key system atau remote dan Sss mematikan mesin secara otomatis jika motor dalam keadaan berhenti.

Program promo paling menarik saat ini yakni harga ringan potongan tenor atau Harry Potter. Konsumen cukup membayar Rp 700 ribuan, sudah mendapatkan potongan tenor.

“Untuk target kami ada angka pasti cuma untuk type All New Sout GT 125 Blue Core peminatnya masih tinggi,” imbuhnya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)