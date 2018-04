Head to Head dan Jadwal Siaran Langsung Semifinal Liga Champions 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semifinal Liga Champions 2018 yang dijadwalkan mulai berlaga Rabu (25/4/2018) nanti dipastikan berlangsung menarik, dengan empat tim besar Eropa tersisa Liverpool vs AS Roma dan Bayern Munchen vs Real Madrid.

Laga Bayern Munchen vs Real Madrid bisa jadi yang paling panas, lantaran ada aroma balas dendam di sana.

Tapi, laga Liverpool vs AS Roma jelas tidak bisa ditinggalkan, keduanya merupakan tim kejutan musim ini. Liverpool singkirkan juara Liga Inggris Man City, Roma singkirkan Barcelona secara dramatis.

Roma jadi satu-satunya tim semifinalis Liga Champions 2018 yang belum pernah mengangkat juara Liga Champions

* Bayern Munchen vs Real Madrid

Kedua tim pernah bertemu sebanyak 24 kali. Dari jumlah tersebut, Bayern dan Real Madrid sama kuat karena sama-sama mengoleksi 11 kemenangan, sementara 2 sisanya berakhir imbang, seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada musim 2016-2017, tepatnya pada babak perempat final

Ketika itu, Real Madrid menang 2-1 pada leg pertama di Stadion Allianz Arena, Muenchen.

Mereka lalu kembali menang 4-2 pada leg kedua di Santiago Bernabeu setelah melewati babak perpanjangan waktu. El Real pun lolos ke babak semifinal dengan agregat 6-3.