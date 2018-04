Jadwal Liga 1 2018 Pekan 5 - Dibuka Laga PSIS vs Persija dan Ada Persebaya vs Sriwijaya FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga 1 2018 memasuki pekan 5 yang akan dimulai laga PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Jumat (20/4/2018) pukul 15.30 WIB.

Sejumlah laga menarik bakal tersaji pekan ini. Selain PSIS vs Persija, juga ada Persib bandung vs Borneo FC, Persebaya vs Sriwijaya FC dan ditutup Bhayangkara FC vs Persela Lamongan.

Terkait laga pembuka pekan 5 Liga 1 2018, striker asing PSIS Semarang, Bruno Silva, berpotensi jadi momok menakutkan Persija Jakarta jelang duel pekan kelima Liga 1 2018.

Persija akan dijamu PSIS di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Jumat (20/4/2018).

Bruno Silva tampil sebagai bintang dalam kemenangan PSIS saat melumat PSMS Medan dengan skor 4-1, Minggu (15/4/2018).

Pemain asal Brasil itu mencetak hat-trick serta menyumbang 1 assist untuk gol yang dicetak Ibrahim Conteh.

"Dia punya finishing dengan kualitas bagus, dia bergerak bagus di dalam pertandingan," kata pelatih Persija Stefano Cugurra, seusai memimpin latihan di Lapangan Sutasoma, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (16/4/2018).

