Jadwal Siaran Langsung (Live TV) Celta Vigo vs Barcelona Liga Spanyol Pekan 33 Live SCTV Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung SCTV Liga Spanyol Pekan 33 malam ini akan mempertemukan Celta Vigo vs Barcelona. Laga Celta Vigo vs Barcelona akan dimulai pada Rabu (18/4/2018) dini hari WIB.

Laga Celta Vigo vs Barcelona akan dihelat di markas Celta Vigo, Balaidos pukul 02.00 Wib. Laga Celta Vigo vs Barcelona akan disiarkan langsung SCTV dan beinsport 2. Sedangkan link live Streaming Celta Vigo vs Barcelona dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi beinsport.com, sctv.co.id atau m.vidio.com.

Live streaming Celta Vigo vs Barcelona juga dapat ditonton di situs penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Laga ini memiliki arti penting bagi Barcelona yang ingin segera mengunci gelar La Liga 2017-2018.

Skuat asuhan pelatih Ernesto Valverde itu saat ini mengantongi 82 poin dan unggul 11 poin dari pesaing terdekat, Atletico Madrid.

Dengan sisa enam laga, Barcelona membutuhkan minimal delapan poin guna mengunci gelar Liga Spanyol musim ini.

Jika berhasil menang, Lionel Messi dkk, tinggal mengejar lima poin sisa.

