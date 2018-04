Jadwal Siaran Langsung Semifinal Liga Champion 2018 : Ini Data dan Fakta 4 Tim yang Berlaga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semifinal Liga Champions 2018 yang dijadwalkan mulai berlaga Rabu (25/4/2018) nanti dipastikan berlangsung menarik, dengan empat tim besar Eropa tersisa Liverpool vs AS Roma dan Bayern Munchen vs Real Madrid.

Seluruh laga semifinal Liga Champions dijadwalkan akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Banyak fakta menarik dari semifinal Liga Champions 2018 kali ini dan jadi alasan layak ditunggu, yang melibatkan Liverpool, AD Roma, Munchen dan Real Madrid.

Berikut data fakta semifinal Liga Champions rangkuman banjarmasinpost.co.id dari laman resmi UEFA :

- Setelah menjadi tim pertama yang memenangkan gelar back-to-back Liga Champions musim lalu, Real Madrid mengejar sejarah sebagai tim pertama yang meraih gelar juara Liga Champions tiga kali berturut-turut di kompetisi dengan format baru.

- Terakhir kali ada tim yang bisa meraih juara tiga kali berturut-turut adalah Bayern Munchen, (1974-1976), tim yang akan mereka hadapi kali ini di semifinal Liga Champions. Munchen hattrick saat Liga Champions masih menggunakan format lama.

- Ajax Amsterdam juga pernah memenangkan tiga berturut-turut antara 1971 dan 1973,