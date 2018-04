Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Bournemouth vs Manchester United Liga Inggris Pekan 35 Malam Ini

Bournemouth vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung RCTI Liga Inggris pekan 35 malam ini akan mempertemukan Bournemouth vs Manchester United (MU). Laga Bournemouth vs Manchester United akan dimulai pada Kamis (19/4/2018) dini hari Wib.

Laga Bournemouth vs Manchester United akan digelar di Stadion Vitality dan akan disiarkan langsung (Live) RCTI dan Beinsport 1 pukul 01.15 WIB. Sedangkan link live Streaming Bournemouth vs Manchester United dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi beinsport.com. Live streaming Bournemouth vs Manchester United juga dapat ditonton di situs penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Manajer Manchester United, Jose Mourinho, bakal menjadikan laga pekan ke-35 Liga Inggris menghadapi Bournemouth di Stadion Vitality sebagai sarana audisi bagi para pemainnya.

Audisi ini dilakukan Jose Mourinho demi melihat kesungguhan dan pembuktian dari para pemain untuk berebut satu posisi di tim utama Manchester United.

Selain itu, performa para pemain di laga kontra Bournemouth tersebut bakal menjadi dasar bagi Mourinho dalam menyusun starting XI yang akan tampil di semifinal Piala FA menghadapi Tottenham Hotspur di Stadion Wembley, Sabtu (21/4/2018).

Hal ini dilakukan Jose Mourinho karena kecewa atas performa para pemain di laga pekan ke-34 Liga Inggris, di mana Manchester United harus takluk 0-1 dari penghuni dasar klasemen, West Bromwich Albion, di hadapan publik Old Trafford.

"Jika saya memainkan seseorang untuk menghadapi Bournemouth dan dia tampil fenomenal, dia akan main di semifinal. Ini bukan rotasi, tetapi kesempatan bagi beberapa pemain untuk tampil dan mendapatkan tempat di tim," kata Mourinho seperti dikutip BolaSport.com dari Sky Sports.

"Saya hanya tahu satu kriteria dalam memilih tim. Apakah Anda ingin saya memandang dari sisi harga beli? Gaji? Paras tampan mereka? Satu-satunya cara adalah dengan menunjukkan kinerja," tuturnya.