Jadwal Siaran Langsung (Live TV) Liga 1 2018 Pekan 5 - Serunya PSIS vs Persija, Persib vs Borneo FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 5 menyajikan laga-laga panas. Stasiun televisi Indosiar, O Channel dan live streaming Vidio.com akan menyiarkan laga-laga tersebut.

Pekan 5 Liga 1 2018 bakal dibuka dengan laga PSIS Semarang vs Persija Jakarta, Jumar (20/4/2018).

Sedangkan penutup pekan 5 Liga 1 2018 adalah laga Bhayangkara FC vs Persela Lamongan, Senin (23/4/2018).

Tak kalah menarik, Persib Bandung vs Borneo FC yang digelar Sabtu (21/4/2018). Juga panasnya derbi Jatim, Madura United vs Arema FC.

Persaingan kian ketat, apalagi selisih poin di papan klasemen masih sangat tipis. Semua kemungkinan masih bisa terjadi.

Sejauh ini, Persipura Jayapura masih memimpin dengan 8 poin. Namun, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta dan Barito Putera menguntit dengan hanya selisih poin 1.

Jadwal Liga 1 Pekan 5

Jumat, 20 April 2018

PSIS vs Persija | 15:30 WIB (Indosiar)

PSMS Medan vs Perseru | 18:30 WIB (O Channel)

Sabtu, 21 April 2018

Persipura vs Mitra Kukar | 13:30 WIB (Streaming Vidio.com)

Madura Utd vs Arema FC | 15:30 WIB (Indosiar)

PSM Makassar vs PS Tira | 18:30 WIB (Streaming Vidio.comI

Persib vs Borneo FC | 18:30 WIB (Indosiar)

Minggu, 22 April 2018

Bali United vs Barito Putera | 15:30 WIB (Indosiar)

Persebaya vs Sriwijaya FC | 18:30 WIB (Indosiar)

Senin, 23 April 2018

Bhayangkara FC vs Persela | 18:30 WIB (Indosiar)

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah